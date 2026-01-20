In un'intervista recente, Gosens ha condiviso un episodio personale che ha segnato la sua giornata. Racconta di aver seguito il funerale di sua nonna tramite FaceTime prima di scendere in campo contro l’Inter, dove ha avuto una prestazione intensa. La sua testimonianza evidenzia come, nonostante le difficoltà, sia riuscito a concentrarsi sulla partita, dimostrando resilienza e dedizione.

“Dovevamo giocare alle 20.45 contro l’Inter e alle 16.00 mio papà mi ha chiamato su FaceTime per il funerale di mia nonna “. Così Robin Gosens nel corso del suo podcast Wie Geht’s, dove invita ex calciatori o altri personaggi influenti dello sport tedesco per un’intervista. L’esterno della Fiorentina – nel corso della lunga puntata con Per Mertesacker, ex difensore dell’Arsenal e della nazionale tedesca – ha svelato un episodio che risale al 29 ottobre 2025, quando la Fiorentina è scesa in campo a San Siro contro l’Inter, perdendo per 3-0. Il club viola era ultimo in classifica, non aveva ancora vinto in campionato e stava attraversando un momento complicatissimo, con una situazione decisamente peggiore rispetto a quella attuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho seguito il funerale di mia nonna su Facetime, poi ho giocato contro l’Inter e mi sono strappato”: la rivelazione di Gosens

