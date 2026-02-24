A tu per tu con Michele Bravi a Sanremo | l’intervista esclusiva

Michele Bravi ha parlato con 361 Magazine prima di esibirsi sul palco di Sanremo, spiegando che il suo entusiasmo nasce dalla voglia di condividere la propria musica con il pubblico. La sua intervista rivela dettagli sulla preparazione e le emozioni che lo accompagnano in questa occasione importante. Bravi si è detto determinato a regalare uno spettacolo autentico, mentre i fan aspettano con trepidazione il suo show.

Sanremo, a tu per tu con Michele Bravi. A 361 Magazine si racconta prima della performance sul palco dell'Ariston. Il ritorno di Michele Bravi al Festival di Sanremo non è soltanto una partecipazione artistica: è il compimento di un percorso umano e musicale che negli ultimi anni ha assunto i contorni di una vera rinascita. Sul palco dell'Ariston, nella città di Sanremo, Bravi riporta la sua voce fragile e intensissima, capace di trasformare il silenzio in racconto e la vulnerabilità in forza scenica. Per Michele Bravi, Sanremo non è un semplice appuntamento televisivo.

Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, con Prima o poi. E nella serata cover duetterà con Fiorella Mannoia: la video-intervistaMichele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, portando il brano

