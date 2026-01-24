Bologna studente a scuola con un machete nello zaino

Un giovane studente di Bologna è stato fermato con un machete nello zaino. È stato accompagnato in caserma per approfondimenti e per chiarire le ragioni del suo gesto. La vicenda sta ora passando al vaglio delle autorità, che stanno valutando le circostanze e le motivazioni dell’episodio. La situazione rimane sotto controllo, mentre gli investigatori proseguono le verifiche necessarie.

Attimi di tensione venerdì 23 gennaio all’Itis Giordano Bruno di Budrio, nel Bolognese, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un’arma A dare l’allarme è stata un’insegnante che, poco prima delle 13, durante il cambio dell’ora, ha notato la lunga lama nello zaino di un suo studente. All’arrivo dei militari l’angosciante scoperta: nascosto tra i libri di scuola, un machete. Il ragazzo è stato portato in caserma per ulteriori verifiche e per spiegare le motivazioni del gesto. Al termine delle procedure, il giovane è stato riaffidato ai genitori. L’arma è stata sequestrata, mentre per lo studente è scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, studente a scuola con un machete nello zaino Bologna, studente porta un machete nello zaino a scuola: intervengono i carabinieriUno studente di 14 anni dell’Itis Giordano Bruno di Bologna è stato denunciato dopo che una docente ha segnalato la presenza di un machete nello zaino. Machete nello zaino di uno studente: intervengono i carabinieriNella provincia di Bologna, un insegnante ha segnalato la presenza di un’arma da taglio nello zaino di uno studente. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Machete nello zaino a scuola: carabinieri all’Itis Giordano Bruno di Budrio; Paura alle superiori, 15enne a scuola col machete. Prof lancia l’allarme: arrivano i carabinieri; 87mila studenti in classe con un coltello, i dati. Violenza a scuola: studente di 13 anni chiede a Chat GPT come uccidere un amico durante una lezione; Studente preso a pugni a Roma, la preside 'attivate tutte le procedure'. Bologna, docente trova machete nello zaino di uno studente. Il giovane è stato denunciatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, docente trova machete nello zaino di uno studente. Il giovane è stato denunciato ... tg24.sky.it Bologna, studente porta un machete nello zaino a scuola: intervengono i carabinieriAttimi di tensione venerdì 23 gennaio all’Itis Giordano Bruno di Budrio, nel Bolognese, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un’arma all’interno dell’istituto. A ... msn.com Bologna, studente va scuola con un machete nello zaino x.com **Stanza in Subaffitto – Studenti Bologna** Ciao! Sono uno studente e devo **subaffittare la mia stanza a Bologna**. **Caratteristiche della stanza:** * Arredata e pronta all’uso * Cucina e bagno condivisi * Posizione comoda per università e trasporti * Wi- - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.