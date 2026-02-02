Coltelli nello zaino e hashish in aula in una scuola superiore di Battipaglia

La Polizia di Stato ha trovato hashish nei bagni e in aula, oltre a un coltello nello zaino di uno studente in una scuola superiore di Battipaglia. Gli agenti sono intervenuti dopo alcuni controlli e hanno sequestrato droga e arma. La scuola è stata messa in allerta, ma al momento non ci sono segnalazioni di incidenti. Le autorità continuano le indagini per capire chi abbia portato sostanze e armi all’interno dell’istituto.

