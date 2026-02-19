Canzoni Sanremo 2026 I romantici di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso partecipa a Sanremo 2026 con il brano “I romantici”. La causa è il suo desiderio di tornare sul palco più famoso d’Italia, dopo aver trascorso anni tra successi e progetti solisti. La sua presenza è stata annunciata dopo settimane di rumors e attese tra fan e addetti ai lavori. Paradiso ha scelto di presentare una canzone che parla di sentimenti sinceri, con un ritmo coinvolgente. La sua esibizione si terrà nella prima serata del festival, attirando l’attenzione di molti appassionati.

Il suo è uno di quei nomi che si facevano da tempo: ora Tommaso Paradiso arriva finalmente al Festival di Sanremo. Lo fa con un brano che è la summa di tutta la sua produzione fin qui, a partire dall'evocativo titolo: I romantici. È una dedica d'amore a sua figlia, alla sua compagna, ai romantici tutti, quindi a quello che ritiene essere il suo pubblico. Non punta a sorprendere, ma ad emozionare. Si è proposto a Carlo Conti per spezzare la noia, ma adesso è tra i favoriti alla vittoria. I romantici, il testo della canzone di Tommaso Paradiso. di T. Paradiso – D. Petrella – T. Paradiso – D. Simonetta – D.