A quale area di Napoli è interessato De Laurentiis per la costruzione di un nuovo stadio | i dettagli

A causa delle complicazioni nell’area di Caramanico a Poggioreale, Aurelio De Laurentiis punta ora sull’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio per il nuovo stadio del Napoli. Il presidente del club ha visitato il sito e analizzato le possibilità di sviluppo, cercando di superare gli ostacoli legati alla bonifica e alle autorizzazioni. La scelta mira a trovare una soluzione più accessibile e pronta per la realizzazione. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il patron azzurro guarda alla zona orientale della città per la realizzazione di un nuovo impianto di proprietà del club Verificate le difficoltà per quanto riguarda l'area del Caramanico a Poggioreale, Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino la zona dell'ex raffinerie della Q8 a San Giovanni a Teduccio per il progetto della costruzione di un nuovo stadio del calcio Napoli. A confermarlo è l'avvocato Marco Di Lello, consulente legale della Q8. Il patron azzurro aveva effettuato personalmente un sopralluogo nell'area a fine gennaio. “L’area dell’ex raffinerie della Q8 è estesa per 38 ettari e in questo momento è interessata da un intervento di bonifica molto importante, il più importante d’Italia e tra i più importanti a livello europeo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“De Laurentiis per il nuovo stadio è interessato all’area dell’ex raffineria Q8. Fine bonifica prevista per il 2028”De Laurentiis ha scelto l’area dell’ex raffineria Q8 per costruire il nuovo stadio, a causa della disponibilità di spazio e della bonifica che dovrebbe terminare nel 2028.

Leggi anche: Napoli, De Laurentiis torna a parlare: nuovo attacco sullo stadio Maradona

Argomenti correlati

Aree di crisi complessa: le indicazioni del ministero del lavoro; GDPR e legittimità della videosorveglianza installata in zone comuni - DB; Credito d’imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS); Crisi politica a Ostia, il centrodestra occupa il municipio contro l'area sosta per senza dimora.

Napoli, scacco al clan della Vanella Grassi di Scampia: maxi operazione all'alba, scattano gli arresti Tutto parte da una rapina a mano armata avvenuta nell’aprile del 2023 a Casavatore, nell’area nord di Napoli. Due corrieri calabresi, incaricati di trasportare 2 - facebook.com facebook

Una balenottera è stata avvistata nell'area del Molo Beverello, a Napoli, nella mattinata di lunedì 23 febbraio. Il cetaceo, di diversi metri di lunghezza, è stato visto nuotare a pochissimi metri dalla banchina del porto. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, x.com