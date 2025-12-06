Napoli De Laurentiis torna a parlare | nuovo attacco sullo stadio Maradona

Spazionapoli.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurelio De Laurentiis torna a spingere sul futuro del Maradona e sul ruolo che Napoli deve assumere nella modernità. Il presidente del Napoli ha chiesto un progetto radicale per lo stadio, ritenuto oggi non più adeguato alle necessità sportive ed economiche. Le sue riflessioni coinvolgono il sindaco Gaetano Manfredi, il sistema calcio italiano e il rapporto tra innovazione e identità. Un intervento forte, che apre una discussione ampia sulle ambizioni della città e sul suo sviluppo. “Il Maradona va ripensato da zero”. De Laurentiis ha affrontato il tema dello stadio senza usare mezzi termini direttamente ad un convegno del Napoli Racing Show. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli de laurentiis torna a parlare nuovo attacco sullo stadio maradona

© Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis torna a parlare: nuovo attacco sullo stadio Maradona

Scopri altri approfondimenti

napoli de laurentiis tornaRoma-Napoli 0-1, De Laurentiis: «Gruppo guidato da un vero condottiero!» - Il Napoli torna al primo posto in classifica e il presidente Aurelio De Laurentiis esulta sui social, come fatto anche dopo i trionfi contro l'Atalanta e il Qarabag. Si legge su ilmattino.it

napoli de laurentiis torna“Ah, ma parlava di me? Pensavo fosse autoreferenziale”: il Napoli vince e torna in vetta, Conte scherza sulle parole di De Laurentiis - Il Napoli vince all'Olimpico e torna in testa alla classifica. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

napoli de laurentiis tornaVIDEO NM - Napoli, De Laurentiis: “Bisogna innovare, occorre un cambio di marcia, restiamo tutti uniti” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ed appassionato di motori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del Gran Premio di Napoli. Lo riporta napolimagazine.com

napoli de laurentiis tornaNapoli, De Laurentiis esalta Conte: "Vero condottiero" - Il patron azzurro ha voluto esaltare la vittoria della squadra all'Olimpico e la guida di Antonio Conte con il suo ... Secondo napolitoday.it

napoli de laurentiis tornaNapoli-Atalanta, De Laurentiis elogia Conte: "Si è ripreso in mano la squadra" - Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il presidente del Napoli pubblica un tweet complimentandosi con Antonio Conte per essersi "ripreso in mano la squadra": un messaggio per mettere fine alle polemiche ... Come scrive sport.sky.it

napoli de laurentiis tornaMostrano in diretta a Conte il tweet di De Laurentiis: “Ma il presidente si riferiva a me?” - Antonio Conte è di ottimo umore dopo la vittoria del Napoli a Roma e piazza la battuta scoppiando a ridere quando gli mostrano il tweet di Aurelio De ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli De Laurentiis Torna