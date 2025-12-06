Napoli De Laurentiis torna a parlare | nuovo attacco sullo stadio Maradona

Aurelio De Laurentiis torna a spingere sul futuro del Maradona e sul ruolo che Napoli deve assumere nella modernità. Il presidente del Napoli ha chiesto un progetto radicale per lo stadio, ritenuto oggi non più adeguato alle necessità sportive ed economiche. Le sue riflessioni coinvolgono il sindaco Gaetano Manfredi, il sistema calcio italiano e il rapporto tra innovazione e identità. Un intervento forte, che apre una discussione ampia sulle ambizioni della città e sul suo sviluppo. “Il Maradona va ripensato da zero”. De Laurentiis ha affrontato il tema dello stadio senza usare mezzi termini direttamente ad un convegno del Napoli Racing Show. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

