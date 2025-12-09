50 Laceno d’Oro | i vincitori e i protagonisti del festival di Avellino 2025
Eighty Plus di Želimir Žilnik vince il Premio “Laceno d’Oro 50”, A Lengua Muerta di José Jiménez va il Premio “Gli occhi sulla città”, Case cadute di Gianluca Abbate si aggiudica il Premio Laceno d’Oro Spazio Campania “Chiara Rigione”.Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la 50ma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
'Modestamente sopravvivere'. Parola di uno dei più grandi cineasti della storia, Victor Erice: la sua masterclass ha segnato l'apice del QUINTO GIORNO del Laceno d'Oro, che vi facciamo rivivere in questa gallery. Francesco Aquino & Luca Capolupo 50° - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Bona: «Oggi resterei a Bergamo. Coraggio e fiducia, l’Atalanta se la gioca»
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com
