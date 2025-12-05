Ponte di Legno | festival del Silter Dop

Ponte di Legno torna ancora una volta capitale dei sapori alpini ospitando, per quattro giorni, l'ottava edizione del Festival del Silter D.O.P. e delle eccellenze agroalimentari della Valle Camonica e del Sebino Bresciano.Dal 5 all'8 Dicembre, la Sala Polifunzionale del borgo camuno sarà il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

