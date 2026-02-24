A Peccioli la prima ' Gravel Clinic' d’Italia | format inedito territorio d’eccezione grandi nomi del ciclismo

Da pisatoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ‘Peccioli Gravel Clinic’ nasce per promuovere il ciclismo gravel nel cuore della Valdera, attirando appassionati e professionisti. La causa è l’interesse crescente verso questa disciplina e la voglia di offrire un’esperienza formativa unica. L’evento, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, si svolge tra percorsi sterrati e paesaggi autentici, con la partecipazione di nomi noti del ciclismo. Gli iscritti si preparano a vivere quattro giorni di allenamenti e scoperte.

Un’esperienza di tre giorni per scoprire Peccioli in gravel: un mix tra escursioni e training con maestri della bici, enogastronomia e cultura E' stata presentata martedì 24 febbraio la ‘Peccioli Gravel Clinic’, format inedito in Italia per la formazione al ciclismo gravel, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra le strade sterrate della Valdera. Una bike experience che non si era ancora vista in Italia, con trenta partecipanti a numero chiuso, un territorio d’eccezione e un gruppo di formatori e coach che include Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale, Francesco Casagrande, ex professionista strada e mountain bike, il biomeccanico Fabrizio Pederzoli e Luigino Oscar Veneziano, storico meccanico di Marco Pantani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ciclismo, turismo e valorizzazione del territorio: in arrivo la prima edizione del 'Peccioli Gravel Clinic'A partire da martedì 13 gennaio saranno aperte le iscrizioni alla prima edizione della 'Peccioli Gravel Clinic'.

Asti rivive Gerbi: ciclismo, gravel e memoria tra le collineAsti celebra nuovamente Gerbi, protagonista di un’impresa storica nel ciclismo.

Argomenti correlati

Fantazzini e il sogno olimpico. Peccioli tifa il suo campione; Nuovo impianto in discarica. La bocciatura di Legambiente; Il borgo si racconta Energie micropolitane.

I 100 anni della farmacista Cecilia BelliniLa signora è nata a Roma, proprio nella giornata internazionale dei diritti delle donne, nel 1924. Con il marito scelsero Peccioli per aprire la loro prima farmacia. La coppia diventa così un punto di ... quotidianosanita.it