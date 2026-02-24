A Peccioli la prima ' Gravel Clinic' d’Italia | format inedito territorio d’eccezione grandi nomi del ciclismo

La ‘Peccioli Gravel Clinic’ nasce per promuovere il ciclismo gravel nel cuore della Valdera, attirando appassionati e professionisti. La causa è l’interesse crescente verso questa disciplina e la voglia di offrire un’esperienza formativa unica. L’evento, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, si svolge tra percorsi sterrati e paesaggi autentici, con la partecipazione di nomi noti del ciclismo. Gli iscritti si preparano a vivere quattro giorni di allenamenti e scoperte.

Un'esperienza di tre giorni per scoprire Peccioli in gravel: un mix tra escursioni e training con maestri della bici, enogastronomia e cultura E' stata presentata martedì 24 febbraio la 'Peccioli Gravel Clinic', format inedito in Italia per la formazione al ciclismo gravel, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra le strade sterrate della Valdera. Una bike experience che non si era ancora vista in Italia, con trenta partecipanti a numero chiuso, un territorio d'eccezione e un gruppo di formatori e coach che include Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale, Francesco Casagrande, ex professionista strada e mountain bike, il biomeccanico Fabrizio Pederzoli e Luigino Oscar Veneziano, storico meccanico di Marco Pantani.