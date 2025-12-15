Nuovi contratti di lavoro peggiorano le previsioni per Piacenza | Tra dicembre e febbraio 600 i meno

Le previsioni sui nuovi contratti di lavoro a Piacenza si sono aggravate, con una stima di circa 600 contratti in meno tra dicembre e febbraio. Un'inversione di tendenza rispetto alle aspettative precedenti, segnando un rallentamento dell'occupazione nel periodo invernale.

Invertono la rotta le previsioni relative ai nuovi contratti che le aziende piacentine intendono attivare nel mese in corso e nel trimestre dicembre-febbraio. A presentare l’analisi l’ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia: «Ai dati positivi del mese scorso, che indicavano una. Ilpiacenza.it

