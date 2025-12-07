torna la fiera di natale bancarelle in centro e visite a palazzo dei priori

A Fermo si entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con un appuntamento consolidato come la Fiera di Natale, giunta alla 38esima edizione, nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, con tantissime bancarelle che dalle ore 8 alle ore 20 caratterizzeranno l’intera giornata in centro storico, fra artigianato, prodotti tipici locali e tantissime idee regalo, per entrare sempre più nella magia delle festività. Appuntamento che sarà preceduto oggi dal mercatino, sempre in centro storico, sempre nell’intera giornata. "Siamo molto soddisfatti di questa edizione della Fiera di Natale, ha detto Mauro Torresi, vice sindaco e assessore al commercio, che vede tantissimi espositori, abbiamo ricevuto tante richieste ed i posti a disposizione sono andati esauriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

