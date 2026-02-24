A Niscemi si recuperano i libri della biblioteca storica sull’orlo dello strapiombo

A Niscemi, i libri della biblioteca storica rischiavano di cadere da un dirupo a causa di un crollo imminente. La causa è un cedimento strutturale che ha reso pericolante la sede. Operai e volontari hanno lavorato duramente per recuperare e mettere al sicuro i 350 volumi più antichi, evitando così che andassero persi. L’intervento, complesso e tempestivo, ha permesso di salvare pezzi importanti della cultura locale. Sul posto si sono concentrati tutti gli sforzi per proteggere il patrimonio.

Dopo settimane di appelli di intellettuali e scrittrici sono stati messi al sicuro i primi 350, con un'operazione complessa Lunedì i vigili del fuoco hanno iniziato a mettere al sicuro i libri di una delle due biblioteche di Niscemi, la cittadina in provincia di Caltanissetta dove parte del centro storico è collassato a causa di una grossa frana. La biblioteca si trova proprio sull'orlo del precipizio creato dalla frana, con una parte sostanzialmente sospesa nel vuoto: sono stati recuperati i primi 350 libri. La biblioteca in cui è stata avviata l'operazione è la biblioteca storica "Angelo Marsiano": fu uno storico e saggista originario proprio di Niscemi vissuto nel Novecento.