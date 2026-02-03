È precipitata l' auto simbolo della frana di Niscemi Adesso rischia la biblioteca | Recuperare i libri è pericolosissimo

La frana a Niscemi continua a peggiorare. Questa mattina, l’auto che era sospesa sull’orlo del baratro è caduta nel vuoto. Ora la voragine si avvicina alla biblioteca, e gli abitanti temono il peggio. Recuperare i libri rischia di diventare impossibile, e le autorità valutano come intervenire per mettere in sicurezza l’area.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Non si ferma la frana di Niscemi. Nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio, è precipitata nel vuoto l'auto che da giorni si trovava in bilico sull'orlo del precipizio. L'immagine del veicolo, con il muso e le ruote anteriori sospese in aria, era diventata il simbolo del disastro che ha devastato la cittadina in provincia di Caltanissetta. L'auto ormai si trova sul fondo del precipizio, ma l'allarme rimane alto. Ad essere a rischio crollo adesso è la biblioteca privata Angelo Marsiano, che custodisce oltre 4mila libri di storia siciliana e si trova nella zona rossa della frana.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

La biblioteca di Niscemi rischia di crollare, con 4000 libri sospesi nel vuoto.

Questa mattina presto, un’auto si è schiantata nel burrone a Niscemi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Auto precipita nei campi, un volo di 15 metri giù dall'argine: l'intervento dei soccorsi; Niscemi, è precipitata l'auto simbolo della frana; Niscemi, il proprietario dell'auto in bilico: Per sospendere l'assicurazione servono i documenti: come faccio a recuperarli?; Incidente Limatola, auto precipita in un dirupo: morti Paolo Iannucci e Mario Marotta dopo un volo di 20 metri.

Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal droneÈ precipitata nelle ultime ore l’auto -imbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventa ... ilfattoquotidiano.it

E' precipitata, il simbolo della frana di Niscemi non c'è piùÈ precipitata l’auto simbolo della frana di Niscemi, rimasta in bilico per giorni. Le immagini del drone del 3 febbraio documentano il crollo. notizie.it

L’auto, diventata simbolo della frana di Niscemi, è precipitata nelle ultime ore schiantandosi su quello che rimane di una strada franata. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull'orlo del precipizio ed era diventata un riferimento per percepire i nuovi movim - facebook.com facebook

Precipitata in fondo alla scarpata l’auto che era rimasta per giorni sul ciglio della frana di Niscemi. Le immagini sono state girate da un drone nella mattinata di oggi. Il veicolo era stato fotografato e ripreso più volte mentre era sul precipizio. x.com