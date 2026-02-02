Niscemi il mondo della cultura si unisce per salvare la biblioteca storica

A Niscemi, la biblioteca privata Angelo Marsiano rischia di crollare. Scrittori, giornalisti e librai si sono uniti per salvarla, consapevoli del suo valore storico e culturale. La mobilitazione cresce mentre si cerca una soluzione per preservare oltre quattromila volumi, documenti e mappe che rappresentano un pezzo importante della memoria locale.

Una biblioteca privata a rischio crollo nel cuore della città. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è in corso una vasta mobilitazione di scrittori, intellettuali, giornalisti e librai per salvare la biblioteca privata Angelo Marsiano, un patrimonio culturale che custodisce oltre quattromila volumi, documenti storici, mappe e materiali d'archivio fondamentali per la memoria della città. La biblioteca si trova nel quartiere Sante Croci, un'area gravemente colpita da una frana che minaccia non solo le abitazioni, ma anche questo prezioso spazio culturale, oggi pericolosamente sospeso sul vuoto.

