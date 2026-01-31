Restituzione storica | bolla papale del 1670 restituita all’arcidiocesi di Pesaro dai carabinieri del Tpc

I carabinieri del Tpc hanno consegnato all’arcidiocesi di Pesaro una bolla papale del 1670, emessa da papa Clemente X. La restituzione arriva dopo un lungo lavoro di indagine e recupero di beni culturali rubati. La bolla, che era scomparsa da decenni, ora torna tra le mani di chi la custodisce da secoli.

I carabinieri del Tpc, il nucleo operativo per il contrasto al traffico illecito di beni culturali, hanno restituito all’arcidiocesi di Pesaro una bolla papale risalente al 1670, emessa da papa Clemente X. L’atto storico, di grande valore religioso e documentario, era scomparso nel corso del tempo e finito in possesso di un privato, il cui nome non è stato reso noto. Il recupero è avvenuto dopo un’indagine condotta dal Tpc, che ha ricostruito il percorso del documento attraverso fonti archivistiche, contatti con esperti di storia ecclesiastica e verifiche sulle transazioni immobiliari e patrimoniali legate a beni di interesse storico-religioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dietro la bolla papale di Clemente X si nasconde un mistero di due secoli fa.

I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia hanno sequestrato una bolla papale del 1673 trovata in vendita a un mercatino di Campello sul Clitunno.

