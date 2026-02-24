A Forlì l’ultima tappa di Miss Curvyssima prima della finale nazionale

A Forlì, il ristorante Bahia Grill ha organizzato l’ultima tappa di Miss Curvyssima prima della finale nazionale, coinvolgendo una quarantina di donne in passerella. La manifestazione, che celebra le donne curvy senza etichette, ha attirato un pubblico numeroso e appassionato. La serata si è concentrata sulla valorizzazione delle partecipanti, con sfilate e interventi dedicati all’autostima. La competizione si conclude con l’attesa per la grande finale in programma tra poche settimane.

La serata, organizzata dall'agente regionale per l'Emilia-Romagna Loredana Amorosa, è stata particolarmente intensa ed emozionante. Tante le ragazze che hanno sfilato in passerella, ciascuna portando con sé personalità, stile e determinazione. A condurre l'evento è stato Fabrizio Cremonini, già volto noto delle recenti finali del concorso, che ha accompagnato il pubblico tra uscite, premiazioni e momenti di spettacolo. Sul podio è salita Ambra Zoffoli, che ha conquistato la fascia di miss "Bahia Grill" classificandosi al primo posto.