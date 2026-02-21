Mamma Patrizia accanto al piccolo Domenico fino all’ultimo istante

Patrizia ha trascorso gli ultimi momenti accanto al figlio Domenico, che si trovava in ospedale. La madre ha deciso di restare vicina a lui, non lasciandolo mai solo, secondo quanto riferito dal legale della famiglia, Francesco Petruzzi. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono cosa abbia spinto Patrizia a rimanere così vicino al figlio in quei momenti. La storia continua a suscitare molte emozioni tra chi conosce la famiglia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mamma Patrizia è stata accanto a Domenico fino all'ultimo istante. Lo racconta il legale della famiglia, Francesco Petruzzi. "Stamattina verso le quattro e mezzo-cinque mi ha chiamato la signora dall'ospedale e mi ha detto che la situazione stava peggiorando – ha spiegato – siamo corsi qua e ci hanno informato passo dopo passo, la percentuale di sangue, la pressione che scendeva e poi la macchina che si è fermata. Patrizia è stata con il cardinale Battaglia per l'estrema unzione e poi fino alla fine".

