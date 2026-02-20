A che ora finisce Sanremo 2026 la precisazione di Carlo Conti

Carlo Conti ha annunciato l’orario di fine di Sanremo 2026, chiarendo un dubbio che molti si erano posti. La manifestazione si concluderà alle 1:00 di notte, con la cerimonia di chiusura in diretta. La decisione deriva dalla volontà di rispettare il pubblico e garantire uno spettacolo coinvolgente fino alle ultime battute. Conti ha anche specificato che questa scelta permette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori fino alla fine. La serata finale è prevista per sabato 8 febbraio.

A che ora finisce Sanremo? Questa è la domanda delle domande, e per un certo periodo, quando alla conduzione e direzione artistica c’era Amadeus, era anche una bella incognita. Nel 2025 tutto è cambiato con il ritorno di Carlo Conti, che nel 2026 si accinge a firmare la sua ultima edizione del Festival, la quinta. No, Conti non tornerà al timone nel 2027, e pare che colui che guiderà la kermesse verso una nuova alba sarà Stefano De Martino. Intanto, l’edizione del 2026 è pronta a partire dal 24 febbraio: ecco a che ora finirà Sanremo ogni sera. Sanremo 2026, a che ora chiude Carlo Conti. A Il pomeriggio di Radio2, condotto da Diletta Parlangeli e Savino Zaba, Carlo Conti ha messo i puntini sulle “i”, come si suol dire.🔗 Leggi su Dilei.it

