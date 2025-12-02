Firmato il protocollo tra Ministero e Alpini per diffondere solidarietà e volontariato Gli studenti potranno valorizzare i campi estivi all’esame di Maturità

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, hanno firmato un Protocollo d'Intesa che introduce nelle scuole i valori della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

