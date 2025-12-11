Test Medicina Burioni critica le ridicole lagnanze degli studenti | La realtà è che alla maturità è promosso il 99,98% degli studenti Questo non è un esame è un party
Roberto Burioni è intervenuto sulla questione dei bocciati al test di Medicina con un post su Facebook. Il virologo e docente universitario ha definito le proteste degli studenti "ridicole lagnanze" e ha invitato i giovani a studiare di più. Secondo Burioni, gli studenti sono cresciuti in un sistema scolastico dove "il requisito per la promozione è sostanzialmente l'essere vivi" e dove vengono "illusi di essere bravissimi con voti esorbitanti quanto ingiustificati".
Disastro Medicina a Roma: "Bocciati al test 9 studenti su 10". Gli aspiranti medici in piazza
Come il ministero dell'Università propone di inserire in graduatoria anche chi non ha superato tutte le prove del test filtro di Medicina, con recupero crediti.
Test Medicina, Burioni: "Alla maturità promosso il 99% di voi, il liceo ha illuso voi e i vostri genitori che vi credono geni" - Ieri, 10 dicembre, c'è stato il secondo appello del tanto chiacchierato test d'ingresso per Medicina, dopo il cosiddetto "semestre filtro", novità di quest'anno.
Il nuovo test di Medicina funziona, il problema sono le specializzazioni - Ha ragione Roberto Burioni, sugli esami per l'accesso a medicina, a dire che un esame di selezione dove oltre il 20 per cento degli studenti lo supera è ben calibrato e fattibile.