Test Medicina Burioni critica le ridicole lagnanze degli studenti | La realtà è che alla maturità è promosso il 99,98% degli studenti Questo non è un esame è un party

Roberto Burioni ha commentato sull'alta percentuale di promossi al test di Medicina, definendo il risultato come un

Roberto Burioni è intervenuto sulla questione dei bocciati al test di Medicina con un post su Facebook. Il virologo e docente universitario ha definito le proteste degli studenti "ridicole lagnanze" e ha invitato i giovani a studiare di più. Secondo Burioni, gli studenti sono cresciuti in un sistema scolastico dove "il requisito per la promozione è sostanzialmente l'essere vivi" e dove vengono "illusi di essere bravissimi con voti esorbitanti quanto ingiustificati". L'articolo Test Medicina, Burioni critica le “ridicole lagnanze” degli studenti: “La realtà è che alla maturità è promosso il 99,98% degli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it