A Bruxelles conferenza su Don Sturzo con il ministro Tajani Terrana | Serve un progetto unitario del mondo cattolico e moderato

Marco Falcone ha organizzato a Bruxelles una conferenza su Don Sturzo, affrontando la necessità di un progetto unitario tra le forze cattoliche e moderate. Il ministro Tajani ha partecipato, sottolineando l’importanza di rafforzare i valori condivisi per unire il mondo politico e sociale. Terrana ha evidenziato come il pensiero del sacerdote siciliano possa ancora ispirare le politiche attuali. L’incontro ha attirato numerosi esperti e rappresentanti del settore.

Una riflessione alta, profonda, politicamente densa. La conferenza dedicata a Don Luigi Sturzo, promossa dall' eurodeputato Marco Falcone, ha rappresentato molto più di un momento commemorativo: è stata l’occasione per riaffermare, nel cuore dell’Europa, la vitalità del pensiero popolare e cristiano come bussola per le sfide del nostro tempo. Alla presenza della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, l’incontro ha assunto un profilo istituzionale e culturale di altissimo livello. Un momento che ha rimesso al centro il filo ideale che lega il fondatore del Partito Popolare Italiano al popolarismo liberale e cattolico europeo, oggi più che mai chiamato a una nuova stagione di responsabilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Fratelli d'Italia, Giovanni Crosetto (nipote del ministro) si dimette dal Consiglio comunale di Torino: "Serve un sindaco moderato" Il ministro Tajani a confronto con le Bcc romagnole: "Pronti a una missione a Bruxelles per difendere queste banche"Il ministro Tajani ha incontrato le Bcc romagnole per discutere delle sfide che affrontano. Argomenti correlati Monaco non riduce le distanze politiche tra Bruxelles e Washington; Parlamento Ue: Don Luigi Sturzo. Un’eredità politica per l’Europa dei Popolari. Convegno a Bruxelles; Bruxelles non si muove, pensando a Kiev; Non è pace ma divorzio amichevole, Bruxelles ora ballerà da sola. FnV, Vannacci verso il gruppo Ens, martedì a Bruxelles conferenza stampaRoma, 19 feb. (askanews) – Sarebbe imminente l’ingresso di Roberto Vannacci nel gruppo Europa ... msn.com BlogSicilia. . Bruxelles rende omaggio a Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano e figura chiave del cattolicesimo democratico europeo. #perte #europa #politica #blogsicilia #DonLuigiSturzo - facebook.com facebook Oggi pomeriggio ho partecipato al Parlamento Europeo, a Bruxelles, ad un momento di profonda riflessione dedicato a Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano e figura ancora oggi di grande attualità. Sturzo ha indicato una via fondata su dem x.com