Il ministro Tajani a confronto con le Bcc romagnole | Pronti a una missione a Bruxelles per difendere queste banche

Il ministro Tajani ha incontrato le Bcc romagnole per discutere delle sfide che affrontano. La causa è il rischio di restrizioni europee che potrebbero colpire le banche di credito cooperativo locali. Tajani ha assicurato che il Governo è pronto a intervenire, anche con una missione a Bruxelles, per difendere la loro funzione. I rappresentanti delle banche hanno sottolineato l’importanza della loro presenza sul territorio e la capacità di rispondere ai bisogni delle comunità. La discussione prosegue.

Durante l'incontro forlivese presentati i dati del sistema: mentre i grandi istituti chiudono gli sportelli, il credito cooperativo rilancia. Tajani: "Sostegno pieno alla vostra specificità" Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato anche il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini, sono stati presentati a Tajani i principali dati del sistema Bcc in regione: 9 Bcc aderenti, 348 sportelli (pari al 16,5% degli sportelli bancari regionali), presenza in 162 comuni e 9 province, con 14 comuni in cui le Bcc rappresentano l'unica presenza bancaria; una base composta da 155.017 soci e oltre 2.