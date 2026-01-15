Armi all’Ucraina alla Camera 2 leghisti votano contro | Basta soldi a Kiev ha ragione Vannacci Al Senato strappo di Borghi

In Parlamento si registrano divergenze all’interno della Lega riguardo al sostegno militare all’Ucraina. Durante le votazioni sulle comunicazioni del ministro Crosetto, due deputati leghisti hanno espresso il loro dissenso, votando contro la proposta di aiuti militari a Kiev. Questa frattura evidenzia un cambiamento di orientamento politico che si manifesta anche al Senato, segnando un momento di tensione nel panorama parlamentare italiano.

Sul prosieguo del sostegno militare all’Ucraina si apre una crepa nella Lega. Nel corso delle votazioni parlamentari sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, due deputati della Lega hanno votato contro la risoluzione di maggioranza che conferma l’invio di aiuti militari a Kiev, segnando uno strappo politico che si è riflesso anche al Senato. Alla Camera dei deputati, nell’aula di Montecitorio, l’Assemblea era chiamata a esprimersi sulle risoluzioni presentate a seguito delle comunicazioni di Crosetto in vista dei prossimi impegni internazionali dell’Italia. Quella presentata dalla maggioranza ribadisce la linea del governo: continuità nell’appoggio a Kiev, in coordinamento con Nato e Unione europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

