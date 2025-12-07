Lazio-Bologna le pagelle | Ravaglia prende tutto 8 Gila parla troppo 4,5

Guendouzi avvia l'azione del gol e quasi segna. Molto male Tavares. Odgaard, bel lavoro da infiltrato speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio-Bologna, le pagelle: Ravaglia prende tutto, 8. Gila parla troppo, 4,5

