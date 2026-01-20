Bergamo primo trapianto combinato in Italia | padre dona rene e fegato alla figlia di 7 anni

All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è svolto il primo trapianto combinato in Italia, con un donatore in vita di 37 anni che ha donato rene e fegato alla figlia di 7 anni. Questo intervento rappresenta un’importante innovazione nel campo della medicina e testimonia un gesto di grande solidarietà e attenzione alle esigenze dei pazienti.

Un caso storico di solidarietà e medicina è avvenuto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove un cittadino serbo di 37 anni è diventato la prima persona in Italia a donare due organi in vita in simultanea. La beneficiaria è sua figlia, di soli 7 anni, che ha ricevuto un rene e una porzione di fegato dal papà. L’intervento, eseguito senza complicazioni, segna un traguardo straordinario nella storia dei trapianti pediatrici. Padre e figlia sono stati dimessi dall’ospedale in buone condizioni, ma la piccola rimarrà per il momento a Bergamo per sottoporsi a controlli mensili. La bambina soffriva da anni di una rara malattia genetica che colpisce sia il fegato sia i reni, costringendola a una terapia di dialisi giornaliera fin dall’età di quattro anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

