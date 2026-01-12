Trasmette l’HIV alla compagna dopo aver interrotto le cure | condannato a quasi cinque anni di carcere

Un uomo condannato a quasi cinque anni di carcere per aver trasmesso l’HIV alla compagna dopo aver interrotto le cure. Il giudice ha evidenziato come la decisione di non informare la partner fosse motivata da intenti egoistici, dimostrando un comportamento volontario e consapevole. La sentenza sottolinea l’importanza di responsabilità e corretta informazione nelle relazioni di coppia, in particolare riguardo a malattie sessualmente trasmissibili.

Nel motivare la condanna, il giudice ha sottolineato come la scelta di tacere la propria diagnosi sia stata dettata da motivazioni puramente egoistiche, evidenziando un comportamento consapevole e non accidentale.

