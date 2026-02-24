8 marzo | il ricordo di Lucio Dalla al Teatro Petrarca

Lucio Dalla viene ricordato al Teatro Petrarca perché il suo nome è associato alla celebrazione dell’8 marzo. L’evento, promosso dall’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini e da Mario Brun, rappresenta un omaggio alla sua musica e al suo impegno. Durante la serata, si ascolteranno brani significativi e si rifletterà sul suo ruolo nel promuovere i diritti delle donne. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, che potranno condividere questo momento di memoria.

© Lanazione.it - 8 marzo: il ricordo di Lucio Dalla al Teatro Petrarca

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Presentato dall'assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini e da Mario Brun i in rappresentanza della Fondazione Guido D'Arezzo l'evento organizzato in occasione del prossimo 8 marzo. "Il 2026 – ha dichiarato Giovanna Carlettini – assume un significato particolare: 80 anni fa, infatti, le donne votarono per la prima volta su scala nazionale e parteciparono in massa al referendum tra repubblica e monarchia contribuendo a segnare una svolta fondamentale per la storia italiana. Avremo quindi un momento di riflessione con la lettura di una poesia di Lucrezia Lombardo e a seguire il ricordo di uno dei più grandi musicisti, cantautori e interpreti: Lucia Dalla.