Ciao Lucio l’universo dell’artista Lucio Dalla in scena al teatro Carani

Sabato 14 febbraio al teatro Carani di Sassuolo si tiene “Ciao Lucio”, uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla. Valentino Aquilano interpreta i suoi versi e le sue canzoni, portando il pubblico nel mondo dell’artista bolognese proprio nella serata di San Valentino. La serata inizia alle 20:45 e promette un viaggio tra musica e poesia.

Sabato 14 febbraio alle ore 20:45, la sera di San Valentino, il Teatro Carani di Sassuolo ospita lo spettacolo "Ciao Lucio": un omaggio alla poesia e all'arte di Lucio Dalla interpretato da Valentino Aquilano. L'evento non è soltanto un omaggio musicale, ma un'occasione per riscoprire l'universo.

