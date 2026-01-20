28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa | Recensione del nuovo film della saga

È arrivato nelle sale italiane 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa diretto da Nia DaCosta, con Ralph Fiennes, Alfie Wiliams e Jack O’Connel. Il film è distribuito da Eagle Pictures e vi presentiamo la nostra recensione. Il dottor Kelson ( Ralph Fiennes ) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l’incontro di Spike ( Alfie Williams ) con Jimmy Crystal ( Jack O’Connell ) si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l’aspetto più inquietante e terrificante. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa – Ci sarà un sequel della saga?

