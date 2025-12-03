28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa il trailer italiano ufficiale del nuovo capitolo della saga horror

Debutta in sala il 15 gennaio il nuovo film della serie zombesca post-apocalittica nata con 28 giorni dopo e rilanciata da 28 anni dopo. Ecco trailer italiano e poster di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il trailer italiano ufficiale del nuovo capitolo della saga horror

Argomenti simili trattati di recente

Il ragazzo morì 9 giorni dopo aver mangiato in un locale "all you can eat" del Vomero: due anni e sei mesi di reclusione al titolare. A parere della Procura di Napoli il decesso per miocardite collegato alla salmonellosi contratta dopo il pasto - facebook.com Vai su Facebook

Dopo 13 anni di ricerche nella giungla tropicale di Sumatra, un gruppo di biologi è finalmente riuscito trovare la Rafflesia hasseltii, una delle piante parassite più rare e maleodoranti del mondo. Il video della scoperta mostra l’emozione del conservazionista in Vai su X

28 anni dopo - Il tempio delle ossa, il nuovo trailer del film [HD] - Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l'incontro di Spike ... Riporta mymovies.it

28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa, il poster annuncia l'arrivo del trailer! - Il nuovo sequel di 28 Anni Dopo si prepara a sorprendere i fan: il poster rivela i protagonisti e anticipa l'arrivo del secondo trailer. Si legge su cinema.everyeye.it

28 anni dopo: in 4K UHD il mondo post-apocalittico di Danny Boyle è ancora più terrificante - 76:1 e soprattutto la regia di Danny Boyle con il suo ritmo mozzafiato, i zoom repentini e i frequenti utilizzi della ... Come scrive movieplayer.it

Ricerca: «recensioni 28 anni dopo» - Attore, regista e produttore, era considerato uno dei volti più riconoscibili del cinema americano dagli anni Sessanta in poi. fantascienza.com scrive