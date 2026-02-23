Giro di Sardegna 2026 | chi parteciperà? Le squadre al via e gli italiani di punta

Il Giro di Sardegna 2026 si prepara a partire il 25 febbraio, determinato dalla volontà di offrire una competizione avvincente tra le squadre italiane e internazionali. La corsa, giunta alla sua trentesima edizione, coinvolge numerosi ciclisti di punta pronti a sfidarsi su percorsi impegnativi. La manifestazione sarà anche la prima tappa della Coppa Italia delle Regioni, attirando grande attenzione tra appassionati e addetti ai lavori. La partenza è prevista dalla costa orientale dell’isola.

Torna in scena il Giro di Sardegna: trentesima edizione per la corsa a tappe isolana che scatta mercoledì 25 febbraio e rappresenterà la prima prova della Coppa Italia delle Regioni. Saranno cinque le tappe in programma, via da Castelsardo, arrivo in quel di Olbia domenica. Saranno ventitré le squadre presenti, con ad onorare la corsa anche due World Tour: XDS Astana e Soudal Quick-Step. Per il resto sono sei le compagini Pro Team e quindici quelle Continental. Andando a vedere la startlist i nomi che spiccano sono sicuramente quelli di Filippo Zana e Mauri Vansevenant, capitani della Soudal Quick-Step che partono con i favori del pronostico in chiave classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

