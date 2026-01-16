Minorenni ma già specializzati nelle rapine | arrestati a 15 e 17 anni

A Prato, due minorenni di 15 e 17 anni sono stati arrestati per aver compiuto rapine e aggressioni ai danni di cittadini cinesi. L’indagine è partita dopo una denuncia presentata a ottobre da una donna cinese vittima di una rapina in via Menotti. Le autorità hanno accertato che i giovani, già coinvolti in episodi simili, erano responsabili di tali atti delittuosi.

PRATO – Aggressioni e rapine ai danni di cittadini cinesi, due arresti a Prato. Il primo episodio risale a ottobre quando una cittadina cinese ha presentato formale denuncia-querela per la rapina da lei patita in via Menotti. Due soggetti si sono avvicinati alla vittima e mentre uno dei due l’ha afferrata al collo da dietro e le ha posto una mano sulla bocca, al fine di evitare che la donna potesse urlare, il complice le ha strappato la borsa tenuta a tracolla. Nonostante i due ragazzi, si siano dati alla fuga, l’attivita? di ricerca e di indagine posta in essere dalle forze dell’ordine, ha permesso di individuare i soggetti, ed uno di questi e? stato anche riconosciuto con certezza dalla vittima ed identificato in un minorenne albanese di 15 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

