170 imprenditori di Confartigianato Bergamo in visita a Dallara Automobili

Sei imprenditori di Confartigianato Bergamo visitano Dallara Automobili per scoprire il processo di produzione di auto da corsa. La visita, prevista per sabato 28 febbraio 2026 a Varano de’ Melegari, nasce dall’interesse di conoscere le tecniche avanzate utilizzate in uno dei poli automobilistici più innovativi. Durante l’evento, i partecipanti osservano da vicino le linee di assemblaggio e le fasi di collaudo delle vetture. La giornata offre un’opportunità per approfondire le tecnologie di punta nel settore.

Saranno 170 gli imprenditori associati a Confartigianato Imprese Bergamo a partecipare, sabato 28 febbraio 2026, alla visita ufficiale alla sede di Dallara Automobili a Varano de’ Melegari (Parma), per un’esperienza immersiva in uno dei modelli industriali più innovativi e riconosciuti a livello internazionale. L’iniziativa nasce dal forte interesse suscitato dall’intervento di Gianmarco Beltrami, responsabile delle relazioni istituzionali Dallara – una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo per innovazione, ricerca e capacità progettuale – lo scorso mese di ottobre durante l’80ª Assemblea Pubblica di Confartigianato Bergamo, nel corso della tavola rotonda dedicata al valore artigiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

