Buca sulla Lecco-Bergamo causa danni alle automobili | intervento notturno per la tappatura

Nella notte si è aperto un grosso buco sulla strada che collega Lecco e Bergamo. Molti automobilisti si sono trovati con le auto danneggiate, costretti a fermarsi per i danni subiti. Immediatamente, le squadre comunali sono intervenute per tappare la voragine e mettere in sicurezza la strada. L’intervento si è svolto di notte per limitare i disagi e garantire la riapertura al più presto.

**Un grosso buco nella Lecco-Bergamo ha causato danni a numerose automobili nel cuore della notte. Il comune ha provveduto all'intervento per la tappatura, in un'operazione coordinata con il servizio di emergenza stradale.** Alle ore 3.30 di martedì, una buca di grandi dimensioni si è formata sul tratto della strada tra Lecco e Bergamo, in località nota come *Via del Passo*, causando danni ingenti a diversi veicoli parcheggiati o in movimento. Secondo quanto riportato da fonti istituzionali, il problema è nato in seguito a un accumulo di acqua proveniente dal torrente che scorre sotto il tracciato stradale.

