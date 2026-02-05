Buca sulla Lecco-Bergamo causa danni alle automobili | intervento notturno per la tappatura
Nella notte si è aperto un grosso buco sulla strada che collega Lecco e Bergamo. Molti automobilisti si sono trovati con le auto danneggiate, costretti a fermarsi per i danni subiti. Immediatamente, le squadre comunali sono intervenute per tappare la voragine e mettere in sicurezza la strada. L’intervento si è svolto di notte per limitare i disagi e garantire la riapertura al più presto.
**Un grosso buco nella Lecco-Bergamo ha causato danni a numerose automobili nel cuore della notte. Il comune ha provveduto all’intervento per la tappatura, in un’operazione coordinata con il servizio di emergenza stradale.** Alle ore 3.30 di martedì, una buca di grandi dimensioni si è formata sul tratto della strada tra Lecco e Bergamo, in località nota come *Via del Passo*, causando danni ingenti a diversi veicoli parcheggiati o in movimento. Secondo quanto riportato da fonti istituzionali, il problema è nato in seguito a un accumulo di acqua proveniente dal torrente che scorre sotto il tracciato stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Lecco Bergamo
Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo, necessario l'intervento dei soccorsi
Un incidente tra due veicoli si è verificato sulla strada Lecco-Bergamo a Calolziocorte, domenica 18 gennaio, intorno alla tarda serata.
Frana sulla Statale Regina, il video dell’intervento notturno a Tremezzina
Ultime notizie su Lecco Bergamo
Argomenti discussi: Danni alle auto per una grossa buca sulla Lecco-Bergamo. Tappata durante la notte.
Danni alle auto per una grossa buca sulla Lecco-Bergamo. Tappata durante la notteE' successo nella serata di mercoledì in frazione Levata di Monte Marenzo. Intorno alle ore 2 l'intervento di manutenzione ... lecconotizie.com
AVARIA DI UN MEZZO PESANTE ALLA ROTONDA: CODE CHILOMETRICHE LECCO. Coda chilometrica nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, per chi era diretto a Lecco lungo la Sp639 Lecco-Bergamo. A causare il problema alla viabilità un camio facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.