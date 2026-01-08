Ferrara Partecipata chiede più sicurezza sulle strade | presentata una petizione al sindaco
Ferrara Partecipata ha presentato una petizione al sindaco per richiedere interventi che aumentino la sicurezza di via Venti Settembre. L'iniziativa mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di migliorare le condizioni della strada, garantendo maggior tutela e tranquillità per cittadini e utenti. La richiesta si inserisce nel quadro di un’attenta attenzione alle questioni di sicurezza urbana, promuovendo un dialogo costruttivo tra comunità e amministrazione comunale.
Il forum Ferrara Partecipata, ha presentato una petizione per la messa in sicurezza di via Venti Settembre. “Trecento cittadini di Ferrara, preoccupati per la sicurezza della strada a causa delle velocità elevate delle auto che percorrono la via e della mancanza di spazi sicuri per pedoni e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
