Ferrara Partecipata chiede più sicurezza sulle strade | presentata una petizione al sindaco

Ferrara Partecipata ha presentato una petizione al sindaco per richiedere interventi che aumentino la sicurezza di via Venti Settembre. L'iniziativa mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di migliorare le condizioni della strada, garantendo maggior tutela e tranquillità per cittadini e utenti. La richiesta si inserisce nel quadro di un’attenta attenzione alle questioni di sicurezza urbana, promuovendo un dialogo costruttivo tra comunità e amministrazione comunale.

