Nappi: con il nuovo Codice dell’Edilizia il Governo pone fine a decenni di caos amministrativo e dà una risposta concreta all’abusivismo storico. A chi parlava di propaganda elettorale il Governo, su impulso del nostro segretario e vicepremier Matteo Salvini, risponde coi fatti. L’approvazione del Codice Edilizia è l’ennesima dimostrazione di efficacia e concretezza. Si mettono finalmente in campo regole certe che superano le lungaggini burocratiche e rappresentano la misura più efficace anche per chi aspetta una regolarizzazione da decenni e fino ad ora si è dovuto scontrare con la logica distruttiva dei contenzioni tra magistratura ed enti locali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Codice Edilizia, Nappi (Lega): grazie al vicepremier Salvini e al Governo. Avanti con la politica dei fatti, ora tavoli di confronto