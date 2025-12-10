Zollo FI | Il Comune di Paduli spegne il Natale È ora di reagire

Stefano Zollo di Forza Italia denuncia l'assenza di iniziative natalizie a Paduli, criticando la gestione dell’amministrazione Vessichelli. In un intervento deciso, il coordinatore cittadino evidenzia come il Comune abbia

Nuovo affondo di Stefano Zollo, coordinatore cittadino di Forza Italia Paduli che denuncia l'assenza di iniziative natalizie e critica la gestione dell'amministrazione Vessichelli. " Come ogni anno, purtroppo, con l'arrivo di dicembre la storia si ripete. Il nostro paese si ritrova avvolto da un'atmosfera spenta, quasi oscurata, incapace di trasmettere quella magia e quel calore che il periodo natalizio dovrebbe portare con sé. È davvero sconfortante constatare come il sindaco Vessichelli riesca a trasformare il momento più atteso da cittadini e bambini in un periodo grigio, privo di emozioni e di iniziative dedicate alla comunità".