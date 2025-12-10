Zollo FI | Il Comune di Paduli spegne il Natale È ora di reagire

Stefano Zollo di Forza Italia denuncia l'assenza di iniziative natalizie a Paduli, criticando la gestione dell’amministrazione Vessichelli. In un intervento deciso, il coordinatore cittadino evidenzia come il Comune abbia

Tempo di lettura: 3 minuti Nuovo affondo di Stefano Zollo, coordinatore cittadino di Forza Italia Paduli che denuncia l’assenza di iniziative natalizie e critica la gestione dell’amministrazione Vessichelli. “ Come ogni anno, purtroppo, con l’arrivo di dicembre la storia si ripete. Il nostro paese si ritrova avvolto da un’atmosfera spenta, quasi oscurata, incapace di trasmettere quella magia e quel calore che il periodo natalizio dovrebbe portare con sé. È davvero sconfortante constatare come il sindaco Vessichelli riesca a trasformare il momento più atteso da cittadini e bambini in un periodo grigio, privo di emozioni e di iniziative dedicate alla comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

