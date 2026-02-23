Zebre corsare Torna la vittoria dopo un mese
La vittoria delle Zebre contro Cenaia, con il punteggio di 3-2, deriva da una rimonta audace nel secondo tempo. Cenaia si porta avanti con un gol al primo minuto, ma le Zebre reagiscono rapidamente e segnano tre reti. La partita si accende nel finale, quando Cenaia tenta il pareggio senza successo. La squadra locale fatica a mantenere il ritmo, mentre le Zebre dimostrano determinazione nel recupero.
CENAIA 2 VIAREGGIO 3 CENAIA: Castaldi, M. Rossi, A. Lischi, A. Bianchi, Sartini, Puleo, Fischer, Kokanzo (70’ D’Agosto), Pinna (70’ Maestu), Cito, F. Remedi. (A disposizione: Lemmi, Gronchi, Labonia, Battaglia, Provinzano, Rinaldi, Kore). All. Massimo Macelloni. VIAREGGIO: Nucci, Tieu Kapieu, Danovaro, Sforzi (55’ C. Belluomini), Romanelli, Bertacca, G. Gabrielli, Ivani, Pegollo (85’ N. Montemagni), Kthella (78’ Apolloni), Purro. (A disposizione: Carpita, Bertelli, Giannotti, Maurelli, L. Baroni, Lollo). All. Lorenzo Fiale. Arbitro: Manuel Marchi di Siena (assistenti di linea Kristian Rama e Nicola Mori di Livorno). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Rugby, Challenge Cup: Zebre corsare a Tbilisi. Battuti i Black Lion, playoff conquistatiLe Zebre Parma si sono imposte sui Black Lion a Tbilisi nell'ultima giornata della fase a gironi di Challenge Cup, assicurandosi così l'accesso ai playoff.
Leggi anche: Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd