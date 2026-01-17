Rugby Challenge Cup | Zebre corsare a Tbilisi Battuti i Black Lion playoff conquistati
Le Zebre Parma si sono imposte sui Black Lion a Tbilisi nell'ultima giornata della fase a gironi di Challenge Cup, assicurandosi così l'accesso ai playoff. La vittoria permette alla squadra italiana di proseguire la competizione, dimostrando determinazione e solidità nel percorso stagionale. Un risultato importante che conferma il buon livello delle Zebre nel panorama europeo del rugby.
Impresa firmata Zebre Parma a Tbilisi, dove la formazione ducale supera i Black Lion nell’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Challenge Cup e stacca il pass per i playoff. In una gara dura, fisica e ricca di tensione agonistica, gli uomini di Parma mostrano maturità, lucidità nei momenti chiave e grande qualità nel gioco alla mano, resistendo alla pressione dei padroni di casa e colpendo con cinismo nella ripresa. Il successo in Georgia è il premio a una prestazione collettiva solida e coraggiosa, costruita passo dopo passo e chiusa con autorità nel finale. Avvio di gara subito ad altissima intensità a Tbilisi, con i Black Lion di Marco Bortolami che partono forte e mettono immediatamente sotto pressione le Zebre Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vincono la battaglia contro gli Ospreys e vedono i playoff
Leggi anche: Rugby, Zebre vittoriose all’esordio in Challenge Cup
Challenge Cup: le Zebre tornano a vincere, Ospreys battuti e ottavi sempre più vicini; Challenge Cup: dove si vede Black Lion-Zebre Parma in diretta streaming; Challenge Cup: le Zebre a caccia di punti con la prima della Pool 1. La preview del match con gli Ospreys; Challenge Cup: dove si vede Zebre Parma-Ospreys in diretta streaming.
Rugby, Challenge Cup: Zebre corsare a Tbilisi. Battuti i Black Lion, playoff conquistati - Impresa firmata Zebre Parma a Tbilisi, dove la formazione ducale supera i Black Lion nell’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Challenge Cup ... oasport.it
Rugby: Challenge Cup. Successo Zebre in casa Oyonnax - Dopo la sconfitta all'esordio col Cheetahs, la franchigia ducale passa per 21- sport.tiscali.it
Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vincono la battaglia contro gli Ospreys e vedono i playoff - Una vittoria sofferta, ma per questo ancora più bella, quella ottenuta dalle Zebre Parma che nel terzo turno della Challenge Cup di rugby superano al ... oasport.it
https://www.onrugby.it/2026/01/15/challenge-cup-dove-si-vede-lione-benetton-in-diretta-streaming/ I Leoni in Francia per chiudere la Pool 2 da imbattuti - facebook.com facebook
I Leoni scelti per il terzo match in Challenge Cup contro i Dragons Round 3 @ChallengeCup_ 10.01.2026 #WeAreLions #BenettonRugby #BENvDRA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.