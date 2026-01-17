Rugby Challenge Cup | Zebre corsare a Tbilisi Battuti i Black Lion playoff conquistati

Le Zebre Parma si sono imposte sui Black Lion a Tbilisi nell'ultima giornata della fase a gironi di Challenge Cup, assicurandosi così l'accesso ai playoff. La vittoria permette alla squadra italiana di proseguire la competizione, dimostrando determinazione e solidità nel percorso stagionale. Un risultato importante che conferma il buon livello delle Zebre nel panorama europeo del rugby.

Impresa firmata Zebre Parma a Tbilisi, dove la formazione ducale supera i Black Lion nell’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Challenge Cup e stacca il pass per i playoff. In una gara dura, fisica e ricca di tensione agonistica, gli uomini di Parma mostrano maturità, lucidità nei momenti chiave e grande qualità nel gioco alla mano, resistendo alla pressione dei padroni di casa e colpendo con cinismo nella ripresa. Il successo in Georgia è il premio a una prestazione collettiva solida e coraggiosa, costruita passo dopo passo e chiusa con autorità nel finale. Avvio di gara subito ad altissima intensità a Tbilisi, con i Black Lion di Marco Bortolami che partono forte e mettono immediatamente sotto pressione le Zebre Parma. 🔗 Leggi su Oasport.it

