Un mese dopo avere vinto le elezioni regionali in Campania, Roberto Fico non ha ancora nominato la giunta. Lo farà presumibilmente a cavallo delle feste e certamente prima del Consiglio convocato per il 29, ma il centrosinistra pare abbastanza lacerato. Com’era prevedibile. Divisioni con De Luca, Pd e .con tutti. A tenere banco le divisioni con il gruppo di Vincenzo De Luca, “A testa alta”, con il Partito Democratico e anche, per non farsi mancare niente, con Clemente Mastella. Il presidente stamattina ha ricevuto le delegazioni dei partiti e dei movimenti che lo hanno sostenuto. La giunta, probabilmente di undici, dovrà avere al suo interno almeno quattro donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd

