Youth League Inter i ragazzi di Carbone sfidano il Real Betis | obiettivo quarti di finale

L'Inter Youth League ha deciso di affrontare il Real Betis, dopo aver subito una sconfitta nella precedente partita. La squadra di Carbone punta a migliorare il risultato e avanzare ai quarti di finale. I ragazzi nerazzurri si sono allenati duramente questa settimana, concentrandosi sulle strategie offensive e difensive. La sfida si gioca tra due squadre che vogliono dimostrare il proprio valore in questa competizione europea. La partita si avvicina rapidamente e tutti aspettano il calcio d’inizio.
Inter News 24 Youth League Inter, i nerazzurri cercano il riscatto europeo contro gli spagnoli: la formazione meneghina si prepara ad affrontare il Real Betis. I riflettori della UEFA Youth League 2025-2026 tornano ad accendersi sul palcoscenico di Milano. La formazione giovanile dei nerazzurri, guidata in panchina da Benito Carbone, ex fantasista di talento noto per la sua visione di gioco e oggi mentore dei giovani talenti, si appresta ad affrontare una delle sfide più delicate della stagione. L’appuntamento è fissato per il 24 febbraio alle ore 14:00, quando il Konami Youth Development Center ospiterà l’ottavo di finale contro i temibili spagnoli del Real Betis. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti: Youth League, ottavi di finale: la designazione arbitrale di Inter-Betis; Settore giovanile, i risultati del weekend; Youth League, terna arbitrale olandese per l'ottavo di finale Inter-Betis Siviglia
