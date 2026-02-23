Youth League Inter i ragazzi di Carbone sfidano il Real Betis | obiettivo quarti di finale

L'Inter Youth League ha deciso di affrontare il Real Betis, dopo aver subito una sconfitta nella precedente partita. La squadra di Carbone punta a migliorare il risultato e avanzare ai quarti di finale. I ragazzi nerazzurri si sono allenati duramente questa settimana, concentrandosi sulle strategie offensive e difensive. La sfida si gioca tra due squadre che vogliono dimostrare il proprio valore in questa competizione europea. La partita si avvicina rapidamente e tutti aspettano il calcio d’inizio.

