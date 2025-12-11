Youth League Inter venerdì il sorteggio dei sedicesimi di finale | le possibili avversarie per i nerazzurri di Carbone
Venerdì si terrà il sorteggio dei sedicesimi di finale della Youth League Inter, determinando le possibili avversarie per i nerazzurri guidati da Carbone. L'evento rappresenta un momento importante nella competizione, offrendo l'opportunità di scoprire le sfide che attendono i giovani talenti dell'Inter nel prosieguo del torneo.
Archiviata la pratica con un risultato roboante, l' Inter Primavera guarda avanti con ambizione. Il clamoroso 5-0 inflitto ai pari età del Liverpool non ha solo certificato lo strapotere tecnico dei giovani talenti milanesi, ma ha permesso alla squadra di chiudere ufficialmente la League Phase in quattordicesima posizione. Una prova di forza che conferma l'ottimo lavoro svolto da Benito Carbone, tecnico esperto chiamato a forgiare i campioni del domani in casa interista.
