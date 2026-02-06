Sorteggio Youth League | l’Inter pesca il Real Betis ottavo di finale in gara secca a Milano UFFICIALI data e orario
Questa mattina sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Youth League. L’Inter affronterà il Real Betis in una gara secca a San Siro il 24 febbraio. I nerazzurri di Carbone scendono in campo per passare il turno, con l’obiettivo di sfruttare il vantaggio del fattore campo.
Inter News 24 Sorteggio Youth League: i nerazzurri di Carbone pescano il Real Betis. Gara in programma il 24 febbraio a San Siro. Mentre la prima squadra di Cristian Chivu si concentra sulla Coppa Italia e sulla difesa dei 55 punti in campionato, il settore giovanile nerazzurro continua a brillare in Europa. Dopo aver archiviato con successo la pratica Colonia con un netto 3-1, l’ Under 20 di Benito Carbone ha conosciuto il proprio destino nel sorteggio di Nyon per la fase finale della UEFA Youth League 2025-2026. LEGGI QUI: le ultimissime in casa Inter Sorteggio Youth League: il 24 febbraio la sfida al Real Betis. 🔗 Leggi su Internews24.com
