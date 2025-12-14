A Bari 100mo congresso Sigo Meloni | ' ' Governo impegnato per tutela donne' '

A Bari si tiene il 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), con un messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che evidenzia l'impegno del governo per la tutela delle donne e il ruolo fondamentale di questa disciplina nella salute pubblica.

Bari, 14 dic. - (Adnkronos) - Un messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato fatto pervenire al 100° Congresso della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), in corso nello scenario del Teatro Petruzzelli, un saluto in è stato sottolineato il valore storico del Congresso e il ruolo strategico della ginecologia e dell'ostetricia nella tutela della salute delle donne e del Paese. La premier ha richiamato il significato profondo del titolo scelto per questa edizione – 'Il tempo delle donne' – evidenziando come la salute femminile debba essere letta nella sua complessità biologica, sociale, familiare e relazionale, lungo tutte le fasi della vita. Iltempo.it

