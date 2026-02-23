Xbox | nessun taglio dopo l’addio di Spencer ecco i progetti in arrivo

Microsoft Gaming ha annunciato che l’addio di Phil Spencer non comporta tagli o cambiamenti nei progetti Xbox. Matt Booty, nuovo responsabile dei contenuti, ha confermato che l’azienda continuerà a investire nello sviluppo di nuovi giochi e tecnologie. La decisione di mantenere invariata la strategia arriva dopo l’ingresso di Asha Sharma come CEO di Microsoft Gaming. La prossima stagione di titoli attesi segue il suo corso senza modifiche improvvise.

Xbox rassicura: nessuna riorganizzazione dopo l'addio di Spencer Matt Booty, nuovo chief content officer di Xbox, ha tranquillizzato i fan: nonostante l'abbandono di Phil Spencer e l'arrivo di Asha Sharma come CEO di Microsoft Gaming, non sono previste riorganizzazioni interne. Una notizia che arriva dopo mesi turbolenti per gli Xbox Game Studios, tra progetti cancellati e team ridimensionati. Il timore di ulteriori tagli al personale era legittimo, soprattutto in un settore dove le riorganizzazioni spesso portano a riduzioni di organico. Ma Booty ha chiarito che non ci sono cambi organizzativi in corso per i loro studi.

Phil Spencer condivide l’ultimo messaggio ai dipendenti Xbox dopo l’addioPhil Spencer lascia Microsoft e la guida di Microsoft Gaming, motivato da nuove sfide professionali.

L’industria dei videogiochi saluta Phil Spencer e Sarah Bond dopo l’addio a XboxPhil Spencer e Sarah Bond lasciano Xbox a causa di cambiamenti strategici nell’azienda.

Sull’addio di Phil Spencer a Xbox ho letto di tutto e di più, ma credo ci sia poco da discutere su ciò che Phil abbia rappresentato per la console Microsoft in questi ultimi 12 anni. Quell’uomo ha legato la sua immagine in modo indissolubile alle sorti di Xbox, an - facebook.com facebook