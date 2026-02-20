Xbox | il CEO Phil Spencer e la presidente Sarah Bond lasciano Microsoft Gaming ecco chi li sostituisce

Phil Spencer, responsabile di Xbox, ha deciso di lasciare Microsoft dopo oltre 20 anni, portando via la guida di una delle divisioni più competitive del settore videoludico. La sua uscita arriva in un momento di forte concorrenza tra le grandi aziende del gaming. Al suo posto, entrerà un nuovo dirigente con esperienza internazionale. Sarah Bond, presidente di Xbox, ha scelto di lasciare l’azienda per motivi personali. La sostituzione di entrambi i leader interessa molti addetti ai lavori.

Scossone ai vertici di Xbox: Phil Spencer, storico volto della divisione gaming di Microsoft, va in pensione, mentre Sarah Bond lascia l’azienda. A guidare la nuova fase sarà Asha Sharma, manager con esperienza in piattaforme globali e servizi digitali, affiancata da Matt Booty con un ruolo rafforzato sui contenuti. L’annuncio, comunicato internamente dal CEO Satya Nadella, segna l’inizio di un nuovo capitolo per Microsoft Gaming, proprio mentre il marchio si avvicina ai 25 anni di storia. IGN riporta che Phil Spencer conclude la sua carriera in Microsoft dopo essere entrato come stagista nel 1988 e aver guidato Xbox dal 2014. 🔗 Leggi su Game-experience.it

