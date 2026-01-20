Baywatch | sarà McG il regista del pilot del progetto reboot

McG sarà il regista del pilot del reboot di Baywatch. Il filmmaker si occuperà della prima puntata di questa nuova versione dello storico show, che racconta la vita e le attività di un gruppo di bagnini. La serie riprende il tema della spiaggia e dell’operato dei bagnini, offrendo una prospettiva aggiornata e fedele alla sua origine.

Il filmmaker si occuperà del primo episodio della nuova versione dello show dedicato alla vita e al lavoro di un gruppo di bagnini. La serie reboot di Baywatch ha trovato il regista del suo pilot: sarà McG a occuparsi della realizzazione del primo episodio del progetto targato Fox. Il filmmaker è stato coinvolto nella produzione dello show che verrà realizzato da Matt Nix, creatore di Burn Notice, Fremantle e Fox Entertainment. Il ritorno di Baywatch sugli schermi tv Nel 2002 il regista aveva già collaborato con Fox in occasione di Fastlane, di cui era co-creatore, produttore e regista del pilot.

