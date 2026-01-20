Baywatch | sarà McG il regista del pilot del progetto reboot

Da movieplayer.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

McG sarà il regista del pilot del reboot di Baywatch. Il filmmaker si occuperà della prima puntata di questa nuova versione dello storico show, che racconta la vita e le attività di un gruppo di bagnini. La serie riprende il tema della spiaggia e dell’operato dei bagnini, offrendo una prospettiva aggiornata e fedele alla sua origine.

Il filmmaker si occuperà del primo episodio della nuova versione dello show dedicato alla vita e al lavoro di un gruppo di bagnini. La serie reboot di Baywatch ha trovato il regista del suo pilot: sarà McG a occuparsi della realizzazione del primo episodio del progetto targato Fox. Il filmmaker è stato coinvolto nella produzione dello show che verrà realizzato da Matt Nix, creatore di Burn Notice, Fremantle e Fox Entertainment. Il ritorno di Baywatch sugli schermi tv Nel 2002 il regista aveva già collaborato con Fox in occasione di Fastlane, di cui era co-creatore, produttore e regista del pilot. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

baywatch sar224 mcg il regista del pilot del progetto reboot

© Movieplayer.it - Baywatch: sarà McG il regista del pilot del progetto reboot

Baywatch Reboot: via con il casting, ma non mancano richieste particolariÈ aperto il casting per il reboot di Baywatch, la celebre serie che raccontava le attività di una squadra di bagnini sulle spiagge di Los Angeles.

Leggi anche: Porti, dal 17 al 21 novembre a Civitavecchia pilot trials del progetto Euccs

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

baywatch sarà mcg ilBaywatch: sarà McG il regista del pilot del progetto rebootIl filmmaker si occuperà del primo episodio della nuova versione dello show dedicato alla vita e al lavoro di un gruppo di bagnini. movieplayer.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.