WWE | Nia Jax parla del suo abbandono e del suo ritorno alla Royal Rumble 2023

Nia Jax ha deciso di lasciare la WWE nel novembre 2021, motivata dai numerosi licenziamenti che hanno colpito il roster. La wrestler ha spiegato di aver scelto di prendersi una pausa per riconsiderare il suo percorso professionale e personale. Dopo quasi due anni, ha annunciato il suo ritorno alla Royal Rumble 2023, sorprendendo fan e colleghi. La sua scelta di tornare ha attirato l’attenzione di molti appassionati di wrestling.

Nel novembre 2021, Nia Jax è andata via dalla WWE dopo essere stata coinvolta in un’ondata di licenziamenti che coinvolse anche altri atleti, tra cui Eva Marie, Ember Moon e Mia Yim. In seguito, durante la Royal Rumble del 2023 la wrestler ritornò “one night only”. Nel mezzo, Nia ha rivelato che la sua carriera era diventata parecchio incerta, soprattutto perchè si era abituata alla vita fuori dalla WWE, che era stato il centro del mondo per lei negli ultimi anni. Le dichiarazioni di Nia Jax. “Non pensavo di voler lottare da qualche altra parte, ma sapevo di avere ancora voglia di lottare”, ha detto Nia Jax al famoso podcast “Insight with Chris Van Vliet”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

