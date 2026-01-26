WWE | AJ Styles ha scelto personalmente la Royal Rumble per il suo ritiro

AJ Styles ha annunciato che la Royal Rumble sarà il suo evento di addio alla WWE. La decisione, già presa prima di parlare di WrestleMania 42, è stata confermata anche da una storia Instagram di Shinsuke Nakamura, successivamente rimossa. Questa scelta rappresenta un momento importante nella carriera del wrestler, che ha deciso di concludere la sua attività in modo personale e riflessivo.

Il fenomenale wrestler della WWE aveva già pianificato l'addio ben prima che si parlasse di WrestleMania 42, come confermato anche da una storia Instagram poi cancellata di Shinsuke Nakamura La rivelazione di PWInsider Elite sul ritiro pianificato. AJ Styles non sta semplicemente minacciando di ritirarsi alla Royal Rumble: la decisione di chiudere la carriera durante il premium live event in Arabia Saudita era già stata presa con largo anticipo. Secondo quanto riportato da PWInsider Elite, Styles ha scelto personalmente la Royal Rumble come location per il suo ultimo match, e la WWE stava già lavorando al suo ritiro prima ancora che WrestleMania 42 entrasse nelle discussioni.

